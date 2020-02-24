Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31. Vergi Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak mesajında, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 31. Vergi Haftası sebebiyle bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "Kamu hizmetinin en önemli kaynağı, devletin en büyük gücü vergidir. Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz için atılan her adımın arkasındaki bu güç, her zaman olduğu gibi geleceğimizin de teminatıdır. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın 31. Vergi Haftası'nı kutlarım." dedi.
İşte Bakan Berat Albayrak'ın o paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Vergi Haftası mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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