Ispanak tahtını geri alıyor

Zehirlenme iddialarının ardından kilosu 50 kuruşa kadar düşen ıspanakta satışlar yeniden arttı. İzmir’in ıspanak tarlalarıyla ünlü Menemen Ovası’nda tarla çıkış fiyatlarının 1.5 liraya kadar çıkması, üreticinin yüzünü güldürdü

Kış aylarında İzmir ve İstanbul gibi büyükşehirlerin ıspanak ihtiyacının karşılandığı Menemen Ovası'nda sezona iyi bir başlangıç yapamayan üreticinin yüzü yeniden gülmeye başladı. İstanbul'da vatandaşların ıspanaktan zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırılmasının ardından ülke genelindeki ıspanak satışları düşünce, yüzlerce ton ıspanağın çöpe dökülmesi üreticiyi büyük zarara uğratmıştı. Ispanakla ilgili olumsuz algının yavaş yavaş dağılmaya başladığını belirten Menemenli üreticiler, zehirlenme iddiaları nedeniyle uğradıkları zararı telafi etmeye başladıklarını söyledi. 6



SAATTE MÜŞTERİDE

Yaklaşık bin dekar alanda ıspanak üreten Özgür Peker, sezon başında bir iftiraya uğrayan ıspanağın eski günlerine geri dönmeye başladığını söyledi. Tarladan toplanan ıspanakların yıkama havuzlarında üzerindeki topraktan arındırılarak tüketiciye ulaştığını anlatan Peker, "Zehirlenme iddialarının ıspanakla ilgili olmadığı, içinden çıkan yabancı bir ottan kaynaklı olduğu belirtilmişti. Ama yine de satışlar kötü etkilendi" dedi. Zehirlenme iddialarına konu olan ıspanağın paket ürün olduğunu dile getiren Peker, şunları söyledi: "Biz tarladan toplayıp yıkıyoruz. 6 saat sonra müşteriye ulaşıyor. Ispanağın maksimum raf ömrü 4-5 gün. Ürünlerimizin hepsi künyeli. Ürünün kimden çıktığını, hangi markete gittiğini devlet izliyor."



"BÜTÜN KIŞ YEDIK"

Semt pazarlarında tezgah açan esnaftan Yusuf Şen de 4 kasanın tamamını sattığını söyleyerek "Hiç sorun yaşamadım" dedi. Vatandaşlardan Safiye Semercioğlu da gönül rahatlığıyla ıspanak tükettiklerini anlatarak şöyle konuştu: "Zehirlenme olayı İzmir'de hiç duymadım. Biz bütün kış yedik. Pazarda kilosunu 3 liradan alıyorum. Çok uygun geliyor bütçeme, her hafta pişiriyorum."