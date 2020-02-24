TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinde (ULAKBİM) görev yapmak üzere 14 Ar-Ge personeli alacak. Başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. İşte TÜBİTAK personel alımı ile ilgili merak edilenler...

TÜBİTAK 14 personel alımı gerçekleştirecek. TÜBİTAK'a başvuruda bulunmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki TÜBİTAK personel alımı için başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar... TÜBİTAK 14 PERSONEL ALIMI YAPACAK TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alımı yapılacak 14 Ar-Ge personeli, ULAKBİM'in Ankara'daki merkezinde görevlendirilecek. Alınacak personelden 8'inde doktora yapmış veya yapıyor olma şartı aranırken, 1'inin de sistem ve ağ yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması isteniyor. Alım için son başvuru tarihi 16 Mart olarak belirlendi. Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.