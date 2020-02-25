Son 20 yılın turizm yıldızı

Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Gunter Ihlau, “Güneş, deniz ve tarih kombinasyonu dünyanın hiçbir ülkesinde Ege’deki kadar etkileyici değil. Bu durum Türkiye’yi benzersiz kılıyor. Son 20 yılda turizmi en çok gelişen ülke Türkiye” dedi.

Türk turizmiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Dünya Turizm Örgütü Başkan Yardımcısı Gunter Ihlau, İzmir ve Ege Bölgesi'nin sahip olduğu potansiyel sayesinde son 20 yılda hiçbir ülkenin Türkiye kadar gelişmediğini söyledi. "Türkiye'nin turizm sektöründeki gelişmesini çok olumlu görüyorum. Gelecek yıllar daha da iyi olacak" diyen Ihlau, bu yıl 5'incisi İzmir'de düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı için geldiği kentte, dünya ve Türk turizminin geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

VİRÜS HENÜZ ETKİLEMEDİ

Turizmde gündemin Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olduğuna işaret eden İhlau, salgının dünya turizmini henüz etkilemediğini söyledi. Dünya turizminin salgın hastalıklara alışkın olduğunu belirten Ihlau, "Bu tip krizleri yaşadık. Şu anda birkaç kruvaziyer dışında bir etkilenme yok. Virüsün yayılmasına göre ne olur bilemiyoruz. Zaman gösterecek" diye konuştu. Ihlau, Kovid-19 nedeniyle Çin'e ve bölge ülkelerine gidemeyecek turistlerin ilk alternatifinin Latin Amerika olabileceğini de vurguladı.

GÜNEŞ, DENİZ, TARİH AVANTAJI

Türkiye'nin Alman pazarı için çok büyük bir önem taşıdığını belirten Ihlau, hiçbir ülkenin son 20 yılda turizmde Türkiye kadar gelişmediğini belirtti. Güneş, deniz ve tarihin Türkiye'de doğal bir kombinasyon içinde bulunduğu aktaran Gunter Ihlau, bunun dünyada benzerinin olmadığına dikkati çekti.

KÜLTÜR SANATLA OLMALI



Ihlau, Alman turizm sektörü olarak İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin çok büyük bir potansiyeli olduğuna inandıklarına değinerek, şunları kaydetti: "Türkiye kaliteli turizmiyle ön plana çıkmalı. Bu da kültür ve sanat turizmiyle mümkün. Ürün çeşitlendirmesi, Türkiye'de turizmin büyümesi için önem kazanacak. Türkiye için gelecek yıllar iyi olacak, daha da büyüyecek."Kaliteli turizmin pahalı otel anlamına gelmediğini belirten Ihlau, 3 yıldızlı otelde de genel anlamda bir kalitenin, turizmin paydaşlarına yayılması gerektiğini vurguladı.



BÜTÜN ZAMANLARIN OCAK REKORU



Turizmde 2019'u rekorla kapatan Türkiye, yeni yıla hızlı başladı ve tüm zamanların en yüksek Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 16.11 artış yaşandı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan ilk, Gürcistan ikinci, Rusya üçüncü sırayı aldı. Yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları iller sıralamasında ise 1 milyon 17 bin 34 ziyaretçiyle İstanbul birinci, 222 bin 494 ziyaretçiyle Edirne ikinci, 152 bin 976 ziyaretçi ile Antalya üçüncü, 143 bin 679 ziyaretçi ile Artvin dördüncü, 34 bin 365 ziyaretçi ile de Ankara beşinci oldu.