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Maske altından daha değerli oldu

Maske altından daha değerli oldu
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Türkiye'ye sattığı maskeleri 'koronavirüs' nedeniyle geri isteyen Çin'den talep patlaması yaşanınca, maske piyasada karaborsa oldu. Maskeler 1,5- 2 liradan bu ülkeye geri satıldı. Denizlili firma sahibi Erhan Demirel, maskenin altından değerli hale geldiğini söyledi.

SEBAHATTİN ALP

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