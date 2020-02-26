Maske altından daha değerli oldu

Türkiye'ye sattığı maskeleri 'koronavirüs' nedeniyle geri isteyen Çin'den talep patlaması yaşanınca, maske piyasada karaborsa oldu. Maskeler 1,5- 2 liradan bu ülkeye geri satıldı. Denizlili firma sahibi Erhan Demirel, maskenin altından değerli hale geldiğini söyledi.
SEBAHATTİN ALP
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