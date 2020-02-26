Mimarisi özgün konumu eşsiz olmalı

Lüks kavramı özellikle emlak söz konusu olduğunda biraz basite indirgenmiş bir ifade olarak karşımıza çıkabiliyor. Sıradan apartman daireleri, içerisinde gerçekleştirilen dekorasyon ile lüks daire kategorisine alınıyor. Oysa gerçekte bu emlak ilanlarının neredeyse tamamı "Lüks daire" sıfatını hak etmiyor. Lüks dairelerde olmazsa olmaz özellikleri şöyle sıralayabiliriz:

Bulunduğu semt, mevki ve konum çok önemli. Bulunduğu semtteki diğer binalardan bir adım önde olması o dairenin lüks daire olduğu anlamına gelmez. Dairenin mimari tasarımının özgün olması, çevre düzenlemesi, güvenlik, sosyal tesisleri, birinci sınıf kalitede malzeme ve işçilik kullanılmış olması, gereken temel özellikler.

Dairelerin iç özelliklerine bakıldığında, odaların, mutfağın ve banyonun geniş olması gerekir.

Isıtma sistemi yerden olmalı, izolasyonu bulunmalı.

Yatak odasında gizli kasa ve giysi odası yer almalı. Banyo geniş ve ferah, aydınlık olmalı, modern banyo dolapları kullanılmalı.