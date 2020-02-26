  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > SGK’dan emekliler haberine yalanlama

’dan emekliler haberine yalanlama

SGK’dan emekliler haberine yalanlama
Giriş Tarihi: 26.2.2020

Sosyal Güvenlik Kurumu, Fox TV ile Sözcü Gazetesi'nin "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" iddialarını yalanladı. SGK; öne sürülen emekli maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Emeklilerimizden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, maaşlarından yeniden Sosyal Güvenlik Destek primi kesilmeye başlanacağı ve vefat eden kişinin eşine bağlanacak ölüm aylığı bağlama işlemlerinde ilave kriterler getirileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır" denildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

SGK’dan emekliler haberine yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN