SGK’dan emekliler haberine yalanlama

Sosyal Güvenlik Kurumu, Fox TV ile Sözcü Gazetesi'nin "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" iddialarını yalanladı. SGK; öne sürülen emekli maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarının tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, "Emeklilerimizden ilave sağlık kesintisi yapılacağı, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kesileceği, maaşlarından yeniden Sosyal Güvenlik Destek primi kesilmeye başlanacağı ve vefat eden kişinin eşine bağlanacak ölüm aylığı bağlama işlemlerinde ilave kriterler getirileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır" denildi.