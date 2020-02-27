Dumlupınar ruhunu İzmir’de yaşatıyorlar

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Genel Başkanı Aksoy, “Vatandaşlarla yerel yönetimler arasında köprü görevi üstlendik. Dumlupınar Şehitliği’ne Tarihi Alan Başkanlığı kurulmasını istiyoruz” dedi.

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu, yaklaşık 50 yıl önce İzmir'e göç eden Kütahyalılar tarafından 3 yıl önce kuruldu. Yeni Asır'a konuşan Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Genel Başkanı Ufuk Aksoy, Çanakkale'den sonra Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün "Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz" emrini verdiği Dumlupınar'ın önemini anlattı. Dumlupınar Şehitliği'ne Tarihi Alan Başkanlığı kurulmasını isteyen Aksoy, "Kurtuluş Savaşı'nın olmazsa olmazlarından olan ata toprağımız Dumlupınar ruhunu İzmir'e taşıdık. İzmir'deki 100 bin hemşehrimizle birlik beraberlik ve dayanışma içindeyiz. Bizler Çanakkale gibi kahraman ecdadımızın yattığı yer olan Dumlupınar Şehitliği'ne Tarihi Alan Başkanlığı kurulmasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş mücadelesinin başladığı yer Dumlupınar'dır. Yeni nesillerin tarihini, kültürünü unutmaması için mücadele ediyoruz" diye konuştu. İzmir'e 50 yıl önce göç eden 100 bin Kütahyalı, 2017 yılında federasyon çatısı altında toplandı. İlk etapta 5 dernekle kurulan Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu çatısı altında şu anda 9 dernek bulunuyor.

YENİ ASIR'A TEŞEKKÜR

İzmir Yumurta Üreticileri ve Satıcıları Derneği eski Başkanı Ufuk Aksoy, 41 yıl önce ailesiyle birlikte İzmir'e göç etmiş. Aksoy, 3 yıl önce Simav Kuşulular Derneği Başkanı Yener Dumlupınar tarafından kurulan Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu'na başkan seçildi. Ufuk Aksoy, "Öncelikle sesimiz olduğu için Yeni Asır'a teşekkür ederiz. 3 yılda İzmir'de yaşayan hemşehrilerimizle birçok projeye imza attık. İzmir'de Kütahyalıların en ağırlıklı olarak yaşadığı Buca, Konak, Bornova, Bayraklı ve Kemalpaşa'da dernek kurma çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. Yerel ve merkezi yönetimle vatandaşlar arasında köprü görevi gördüklerini ve birçok sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarına belirten Aksoy, şu bilgileri verdi: "Her yıl Ramazan aylarında 3 bin 500 kişiye iftar veriyoruz. Federasyon binamızda misafirhanemiz var. İzmir'de tedavi gören Kütahyalı hemşehrilerimizi tedavileri süresince burada misafir ediyoruz. Ayrıca çeşitli kurslar açtık, etüd merkezimiz var. Kütahya Pazarlar ile Aliağa Belediyesi'ni kardeş belediye yaptık. Hemşehrilerimizin iş bulmalarına yardımcı oluyoruz."



Tolga Tekin- Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Genel Başkanı Ufuk Aksoy



İL TANITIM GÜNLERİ DÜZENLEYECEĞİZ

İzmir'in yanısıra Kütahya'daki belediye başkanlarını ve milletvekillerini de ziyaret ettiklerini belirten Aksoy, "Bir ilke imza atarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Mart veya Nisan'da Kütahya İli Tanıtım Günleri düzenlemeyi planlıyoruz.

Etkinlikte Kütahya'ya özgü değerlerimizi tanıtacağız. Destekleri için İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekillerimiz, tüm yerel yöneticilerimize ve iş dünyasına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



FEDERASYONA BAĞLI DERNEKLER

1- Gediz Pınarbaşılılar Derneği 2- Simav Kuşulular Derneği 3- Simav Öreyler Derneği 4- Orhanlar Derneği 5- Karamancalılar Derneği 6- Kemalpaşa Kütahyalılar Derneği 7- Buca Kütahyalılar Derneği 8- Karacahisarlılar Derneği 9- Simav Kızılcıklar Derneği

TOLGA TEKİN