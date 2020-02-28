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'da açığa satış yasaklandı

Borsa İstanbul'da açığa satış yasaklandı

28.02.2020, 09:44

Son dakika haberine göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 'da bugün açığa satış işlemlerinin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada kararın 6362 sayılı SPK Kanunu çerçevesinde alındığına vurgu yapıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar verildi.

SPK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında bugün açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu kararın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen verildiği bildirilirken, kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğu vurgulandı.

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