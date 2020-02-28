Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dün piyasalar kapandıktan sonra Suriye'ye ilişkin haber akışıyla risk algısı artmasıyla 6,2033'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,20008'dan tamamladı. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 28 Şubat cuma döviz kuru...
Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,2450'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,8745'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 artışla 8,0510'dan satılıyor.
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 28 Şubat Cuma döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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