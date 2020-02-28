Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 28 Şubat Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dün piyasalar kapandıktan sonra Suriye'ye ilişkin haber akışıyla risk algısı artmasıyla 6,2033'e kadar yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,20008'dan tamamladı. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 28 Şubat cuma döviz kuru...

Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzerinde 6,2450'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0,8 değer kazancıyla 6,8745'ten, sterlin/TL yüzde 0,7 artışla 8,0510'dan satılıyor.