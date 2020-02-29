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Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi
Giriş Tarihi: 29.2.2020

Altın piyasasında, en düşük 323 bin 900 lira, en yüksek 329 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 azalışla 324 bin 500 liradan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 586 milyon 968 bin 327,86 lira, işlem miktarı ise 1.799 kilogram oldu. Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İş Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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