Ege’nin incisi İzmir’de konut satışları hızlandı

İzmir’de konut satışları tekrar hareketlenmeye başladı. Otoyol ve köprü projeleriyle canlanan bölgedeki yazlık talebi de konut fiyatlarını yükseltiyor.

Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti olan İzmir'de konut satışlarında hareketlilik yeniden başladı. Kentte geçmiş dönemlerde yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bırakarak bölgesel artışlar yaşanıyor. İzmir'de hem sahil şeridinde hem de yeni kent merkezinde gayrimenkul piyasasının hareketlendiğini ifade eden EVA Gayrimenkul Değerleme İzmir Bölge Müdürü Filiz Akkaya'ya göre, İzmir'de konut satışlarındaki hareketlilik devam edecek.

YAZLIK PİYASASI

2019 Aralık sonu itibariyle İzmir'de 79 bin 221 adet konut satışı gerçekleştiğini belirten Akkaya, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen konut satışlarına kıyasla yüzde 4,7 oranında artış gerçekleştiğini söyledi. Akkaya, İzmir özelinde konut fiyat endeksine göre 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.59 artış gözlendiğini belirterek, endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 10.26 oranlarında arttığını kaydetti. İzmir'in İstanbul ve Ankara'dan sonra en fazla konut satışı yapılan 3. il olduğunu söyleyen Akkaya, Ege bölgesindeki ikincil konut ya da yazlık arayışlarının yeniden hareketlenmeye başladığını belirtti. Akkaya, İzmir'in en değerli ilçelerini Çeşme, Urla, Bayraklı, Bornova- Yeni Kent merkezi, Karşıyaka- Mavişehir-Atakent bölgesi ve Güzelbahçe olarak açıklarken, şunları söyledi: "Yeni konut stoğu ve site tarzı yapılaşmalara olan ilgiyle beraber en çok, lüks yapı tarzında, Bayraklı, Bornova-Yeni kent merkezi, Karşıyaka-Mavişehir aksında konut fiyatlarında artış gözleniyor. Özellikle orta kesimin tercih ettiği Çiğli- Ataşehir bölgesi, Menemen- Ulukent bölgesi, Gaziemir ve Torbalı ilçelerinde ise site tarzı yeni konut projelerinde birim metrekare satış değerleri artmaktadır."

YOL VE KÖPRÜ ETKİSİ

Akkaya, yeni altyapı ve yol projelerinin bölgeyi hareketlendirdiğini anlatarak, "İstanbul- İzmir Çanakkale köprü bağlantısı, İzmir-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi ve İstanbul-Bursa- İzmir otoyol çalışmaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle özellikle arsa-arazi ve yaz-kış kullanıma uygun yapılaşmalara olan talep devam ediyor" diye konuştu.



URLA'DA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Akkaya, İstanbul Bursa İzmir otoyolunun etkisiyle İzmir sahil şeridinde Güzelbahçe, Urla ve Karaburun ilçelerinde arsaarazi ve yaz-kış kullanıma uygun yapılarda değer artışı olduğunu söyleyerek, "İstanbul-İzmir Çanakkale köprü bağlantısı ile İzmir-Aliağa- Çandarlı otoyolu projesi sayesinde özellikle kuzey aksındaki tatil beldeleri Foça, Dikili ve Çandarlı aksında da değer artışı devam ediyor" dedi. Tarla ve arsaların değer artışında, son bir yılda Urla, Seferihisar, Karaburun, Menemen ve Foça'da ciddi artışlar olduğunu vurgulayan Akkaya, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinin ise özellikle sanayi parsellerinin değer artışı ile tercih edildiğinin altını çizdi.



FOÇA'DA FİYATLAR ARTIYOR

Dikili'de sadece yaz mevsiminde kullanılan ikincil konuttan tüm yıl boyunca kullanılan apartman dairesi tipinde birincil konuta bir kayış olduğunu söyleyen Akkaya, Foça'da ise fiyatların artmaya devam ettiğini belirtti. Akkaya, Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde son 3-4 yılda piyasanın üzerinde yapılan satışların da artık reel piyasada makul satış değerlerine indiğini ifade etti