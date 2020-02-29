İş dünyası tek yürek

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen kahraman Mehmetçikler için tüm Türkiye kenetlendi. Türk iş dünyasıyla birlikte Egeli ve İzmirli oda başkanları, iş adamları saldırıyı sert sözlerle kınadı ve "Ülkemizin güvenliği için devletimizin yanındayız. Bunu yapanlar hak ettiği şekilde cezalandırılmalı. Zaman bir olma, birlik olma zamanı" görüşünde birleşti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Kahraman Mehmetçiğimize yönelik İdlib'teki saldırıyı kınıyorum. Sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliği için İdlib'te görev yapan askerlerimize yönelik hain saldırı yüreklerimizi yaktı. Milletçe başımız sağolsun. Ülke menfaatlerimizin ve güvenliğimizin söz konusu olduğu bu süreçte devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Suriye'de rejimin insanlığa karşı işlediği suçların durdurulması amacıyla Astana sürecinin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Şehitlerimizi kalbimize gömüyoruz, şehit ailelerimiz başta olmak üzere Türk milletinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk askeri İdlib'te uluslararası anlaşmalardan doğan yetkisiyle, Türkiye'yi terör unsurlarından korumak için bulunuyor. NATO, bu süreçte müttefiki olduğu Türkiye'ye gerekli desteği vermeli.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: Ulusça hepimizin, milletimizin öncelikle başı sağolsun. Yüreğimiz ciğerimiz yandı. 33 pırlanta şehidimizin vefatından büyük üzüntü duyuyoruz. Bunu yapanlar bir an önce cezalandırılmalı. Bu bayrağa, bu vatan evlatlarına el uzatanlar geçmişte cevaplarını en iyi şekilde aldılar. Bugün de cevaplarını en iyi şekilde alacaklar.

Kuryap İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dönmez: Şehit haberleri geldiği ilk dakikadan beri gözümüze uyku girmedi. Bu acı bizi yıktı. Ancak bu vatan bu millet bu bayrak için hepimiz canımızı vermeye hazırız.

İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil: 33 şehidimizin haberi ile yıkıldık. Ancak zaman yıkılma zamanı değil, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacağından ve 81 milyon Türk vatandaşı adına o hainlere en iyi cevabı yine şanlı Türk ordusunun vereceğinden hiç şüphemiz yok. İş insanı olarak bu yolda bize ne görev düşüyorsa devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bağıra bağıra haykırıyorum.

Megapol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir: Çok büyük bir acı, birşeyler söylemek zor. Ancak güçlü bir milletiz. Güçlü, şanlı Türk ordusunun kahramanlarının bu saldırıya misli misli cevap vereceğinden hiç şüphemiz yok. İş dünyası olarak hükümetimizin, devletimizin, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin böyle maneviyatı yüksek günlerde ve her zaman yanındayız.

Hanif Pehlivanoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu: Zaman yıkılma, acı çekme zamanı değil. O hainlere misli misli acı çektirme zamanı. Bugüne kadar Allaha şükür Türk askerinin kanı yerde kalmadı. Bundan sonra da kalmayacaktır. Türk ulusu olarak başımız sağolsun. 33 kahraman Türk askerimize yüce Rabbimden rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Gün tartışma, sen ben zamanı değil. Zaman bir olma, birlik olma zamanı. Tek hedefimiz bayrak vatan gerisi tefarruat.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine uygun, bu coğrafyanın huzur ve refahını güvence altına alacak çözümün acilen sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

FATİH ŞENDİL