Altın fiyatlarında sert gerileme

Korona virüs salgını nedeniyle 17 Şubat 2020 tarihinden bu yana her gün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları son iki gün içerisinde sert geriledi.

Gram altın fiyatı 326 TL seviyesinden 317 TL'ye düşerken, Cumhuriyet altını da 2.235 TL'den 2.193 TL seviyesine indi. Çeyrek altın fiyatı ise 545 TL seviyelerinden 532 TL'ye kadar çekildi. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Yeni Asır'a geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, altının bu dönemdeki çıkışının tamamladığını, yatırımcının altınlarını elden çıkarması gerektiğini söylemişti. MEMİŞ, altın fiyatının daha da yükseleceği iddialarının doğru olmadığını dile getirmişti.