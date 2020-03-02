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’da zamanı

Borsa’da halka arz zamanı
Giriş Tarihi: 2.3.2020

Türkiye, enflasyon, faiz, döviz kurundaki oynaklığı minimum seviyeye indirirken, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu bu tablonun halka arz yoluyla sermayelerini güçlendirmek isteyen şirketlere önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Taşkesenlioğlu, "Bu dönemde yapılacak halka arzlar güçlü bir sermayeyle önümüzdeki dönem büyümesinden yüksek pay almayı, faiz dalgalanmalarından daha az etkilenmeyi sağlayacak. Piyasadaki olumlu hava şirketlerin yüksek çarpanlarla değerlendirilmesine imkân sunuyor" dedi.

HAZAL ATEŞ

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