İzmir’deki EnTaksi ülkeye model oldu

İzmir'de mobil taksi çağırma uygulaması EnTaksi, İzmir'in ardından İstanbul'da da kullanıma sunulurken, Ankara'da da görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, akıllı taksiciliğe ülke genelinde geçilmesi için gerekirse kanun çıkaracaklarını açıkladı. Bu sistemi kamu işbirliğiyle hayata geçiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası örnek gösterildi.

DOĞRU ADIMLAR ATTIK

İzmir, dijital teknoloji destekli akıllı taksicilikte Türkiye'ye örnek oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın kamu işbirliğiyle hayata geçirdiği taksi çağırma sistemi EnTaksi'nin İstanbul Megakent'teki açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, uygulamayı taksiciliğin geleceği olarak gösterdi. Akıllı taksiciliğe ülke genelinde geçilmesini istediklerini ifade eden Ersoy, "Diğer taksi esnaf odaları ile de konuşacağız. Mümkünse gönüllü, sonrasında gerekirse kanunen bütün taksi işletmelerinin kaydırılmasını isteyeceğiz" dedi. İZMİR Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, İzmir'in öncü misyonunu bir kez daha sergilediğini açıkladı. Anık, sundukları hizmeti günün koşullarına uygun hale getirmek, mesleklerini geleceğe taşımak ve küresel firmalarla rekabet edebilmek için üzerinde 2 yıldır çalıştıkları EnTaksi'nin ne kadar doğru bir proje olduğunun İstanbul'da da uygulanmaya başlamasıyla tescillendiğini dile getirdi. Anık, "Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un sözleri yaptığımız işin ne kadar isabetli olduğunu gözler önüne serdi. İzmir'de uygulamaya başladığımız EnTaksi'nin tüm Türkiye'ye örnek gösterilmesi ve akıllı taksicilikte İzmir'in farkına dikkat çekilmesi esnafımız adına bizlere büyük sevinç yaşattı" ifadelerini kullandı.

TOLGA TEKİN