Altın fiyatları ne kadar? 3 Mart Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Koronavirüs ve İdlib'de yaşanan gelişmelerin altına olan etkisi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 3 Mart Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 519,00 lira, Cumhuriyet altını 2.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,12 düşüşle 319,10 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Mart Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 317,56 TL

SATIŞ: 317,66 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 510,23 TL

SATIŞ: 521,76 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.017,27 TL

SATIŞ: 1.043,53 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.040,92 TL

SATIŞ: 2.080,68 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.114,00 TL

SATIŞ: 2.146,00 tl