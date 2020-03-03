Örnek pideciye teşekkür ziyareti

İzmir'in İkiçeşmelik semtinde 46 yıldır pide salonu işleten Hasan Hüseyin Tunç, uzun yıllardır vergilerini ve diğer aidatlarını aksatmadan ödeyip tüm meslektaşlarına örnek oldu. 46 yıldır işletmesinin vergisel yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren Hasan Hüseyin Tunç'a, Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürü Aydın Abalı, Müdür Yardımcısı Birsel Akgül ile İzmir Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen teşekkür ziyaretinde bulundu.

VERGİ KUTSAL GÖREV

Hasan Hüseyin Tunç'un aynı zamanda Pide Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Odası'nın kurucuları arasında bulunduğunu da kaydeden Oda Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, "Hasan ağabeyimiz sadece vergisini değil, tüm yasal vecibelerini aksatmadan yerine getiren, vatandaşlık bilincini özümseyen, genç meslektaşlarımıza örnek olan bir duayenimizdir. Kişiliği, ahlakı ve dürüstlüğü ile çevresinde de sevilen bir esnaf olarak tanınan Tunç, pek çok meslektaşımızın elinden tutan, çıraklıktan itibaren onları yetiştiren ve sektörümüze katkı veren bir meslek büyüğümüzdür. Camiamızda mümtaz bir yere sahiptir. Bugün de en eski üyelerimizden olan Tunç'un salonuna elini öpmeye, katkıları için kendisine teşekkür etmeye geldik" dedi. Örnek vatandaşları onore etmenin diğer vergi mükelleflerini de özendireceğini belirten Kemeraltı Vergi Dairesi Müdürü Aydın Abalı ise, "Vergi kutsal bir görev, toplumsal yaşamımız, devlet mekanizmasının işleyişi için vazgeçilemez bir öğedir. Hasan Hüseyin Tunç vatandaşlık bilinci içinde kendisine düşen ödevleri eksiksiz yerine getirdiği için teşekkür ettik. Nasıl ki görevini ihmal edenler belirli cezai müeyyidelerle karşılaşıyorsa, görevini eksiksiz yerine getirenlere de teşekkür edilmeli diye düşündük" şeklinde konuştu.



TORUNUNA ÖĞRETİYOR

Ziyaretten büyük mutluluk duyan Hasan Hüseyin Tunç ise, çok sayıda genci yetiştirip mesleğe kazandırdığını hatırlattı. Vergisinin yanısıra oda aidatı, sosyal güvenlik prim ödemeleri gibi görevlerini de aksatmadığını dile getiren Tunç, "Hep alınmaz. Herkes toplumsal yaşamda görevlerini yerine getirdiği ölçüde o toplum rahat ve ferah yaşar. Ben de bugüne kadar düzenli vergisini ödeyerek ülkemize katkı sağlamaya çalıştım. Mesleğimi seviyorum, işimin başından hiç ayrılmadım, bu yüzden de işimde başarılı oldum. Torunuma bu işi öğreterek, gelecek nesillere taşımaya çalışıyorum. Şu anda 7 yaşında olan torunum hamur teknesinin başında" dedi. Tunç Atatürk'ün eşi Latife Hanım ile de tanıştığını hatırlatarak, "1964 yılında Basmane'de bir pide salonunda işçi olarak çalışırken Latife Hanım yaptığım pideyi beğenmiş ve beni görmek istemişti. Kendisiyle tanışıp elini öpme şerefine nail oldum. Bu unutulmaz hatıra, bana ne yaparsam yapayım işimi severek yapmamı öğretti ve bugünkü başarılı konuma ulaştık" dedi.