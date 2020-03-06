Altın fiyatları ne kadar? 6 Mart Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yatırımcısı altın fiyatlarının bugüne nasıl başladığını araştırıyor. İdlib konusunda yaşanan gelişmeler ve koronavirüs altın piyasasını nasıl etkiledi? İşte 6 Mart cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 528,00 lira, Cumhuriyet altını 2.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 324,90 liradan işlem gördü.İşte 6 Mart Cuma altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 328,58 TL

SATIŞ: 328,66 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 519,81 TL

SATIŞ: 531,55 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.036,36 TL

SATIŞ: 1.063,11 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.079,23 TL

SATIŞ: 2.119,71 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.152,00 TL

SATIŞ: 2.186,00 TL