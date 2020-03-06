Kredi faizleri indi

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut kredi faizlerinin tek hanelere düştüğünü belirterek, “Konut kredi faizleri şu an sıfır konutta yüzde 0.79’lara indi. Faizdeki bu oranları 2013’lerde görmüştük” dedi.

Düşen konut kredi faizleri, ekonomi politikalarındaki üretimi destekleyici adımlar gayrimenkul sektöründe yeni bir hareketlilik başlattı. Tüm bu gelişmeleri markalı konut geliştiricilerinin perspektifinden özetleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut kredi faizlerinin şu an sıfır konutta yüzde 0.79'lara indiğini söyledi. Faizdeki bu rakamları 2013'lerde gördüklerini ifade eden Ziya Yılmaz, o dönemde kredi çekmek için bankaya gidildiğinde 60 aydan fazla vade kullanmak istendiğinde sıkıntı yaşanabildiğini söyledi.

KUSURSUZ YÖNETİLDİ

Yılmaz, şimdi ise rahatlıkla 180 ay konut kredisi kullanabildiğinin altını çizerek, "Yüzde 24'leri aşan, yüzde 35'lerin konuşulduğu bir faiz ortamından bugün tek haneli faizlerin görüldüğü bir ortama geldik. Ekonomi yönetimi adeta sihirli dokunuşlara imza attı. Bu anlamda Berat Albayrak Bakanımız başta olmak üzere, ekonomi yönetimine ve özellikle kamu bankalarına çok teşekkür ediyorum. Kusursuz yönetilen bir süreç yaşandı" diye konuştu. Bu olumlu sürecin yatırım ortamındaki engelleri kaldırdığına da dikkat çeken Ziya Yılmaz, "Biz tüm bunların neticesinde önümüzü daha iyi görür hale geldik. Önümüzdeki günlerde, Emlak Konut ihalesini kazandığımız Çekmeköy projemizin satışına başlayacağız. Ayrıca yine ihalesini kazandığımız Nişantaşı projemizin lansmanına da bu yıl içinde çıkacağız" dedi.

YÜKSEK PRİM POTANSİYELİ

Çekmeköy projesinin de yüksek prim potansiyeli barındırdığını söyleyen Ziya Yılmaz, "Bizim kafamızdaki ilk düşünce 10 bin TL'nin üzerinde bir rakamla satışa çıkmaktı. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. 10 bin TL'nin altında bir rakamla satışa çıkacağız. Bitiş rakamları ise 16 bin TL'leri bulacak" diye konuştu. DAP Yapı'nın devam eden projelerinde sona gelindiğinin altını çizen Ziya Yılmaz, Validebağ ve Teras Kule projelerinin teslimlerine önümüzdeki günlerde başlayacakları bilgisini verdi. İşe başlamaktan daha önemlisinin vaktinde teslim etmek olduğunu söyleyen Ziya Yılmaz, "Validebağ ve Teras Kule'nin haricinde ayrıca İstanbul dışındaki ilk projemiz olan DAP İzmir'i önümüzdeki yıl teslim etmiş olacağız" dedi.

YENİ BİR DİNAMİZM

DAP Yapı'nın Çekmeköy projesinin sektöre yeni bir dinamizm getireceğini söyleyen Ziya Yılmaz, "Anadolu Yakası'nı bir daha böyle bir arazi gelmez. Orman içine konumlandırılmış bu kadar büyük bir arazi yok. Üç aydır ön talep toplama süreci içindeydik. Şu ana kadar 44 bin talep topladık" şeklinde konuştu.



İLK ALAN HEP KAZANDI

Konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getirilere imza attığını da söyleyen Ziya Yılmaz, son 15-20 yıla bakıldığında Türkiye'de gayrimenkulün kazandırdığını hiçbir yatırımın kazandıramadığını söyledi. Son dönemde gerçekleştirdikleri projelerde bunun net bir şekilde ortaya çıktığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi: "İstmarina'da metrekaresi 4 bin TL'den satışa çıkmıştık. Projenin son bağımsız birimlerini metrekare bedeli 14-17 bin TL aralığında verdik. Yani ilk alanlar yüzde 325 kazançlı çıktı. Teras Kule'de ise satış fiyatı 5 bin liradan başlamıştı. Halihazırda bu projede de şu anki fiyatlar 12 ila 13 bin TL seviyelerinde. DAP İzmir'de ise metrekare satış fiyatı 4 bin 200 liradan başlamıştı. Şu an 10-11 bin TL bandında seyrediyor."