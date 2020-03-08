İş yaşamında topuk sesleri

İzmir’de tekstil firması sahibi Cansen Kırıkkaya, Manisa’da sanayi şirketinin genel müdürü Huriye Uslu ve sağlık firması sahibi Dr. Hülya Pirinççi, başarılarıyla girişimcilik dersi verdi

İzmir'de girişimci Cansen Kırıkkaya (25), Aralık ayında açtığı tekstil firmasıyla aralarında Almanya, İsveç, İngiltere, Estonya gibi ülkelerin bulunduğu 15 ülkeye ihracata başladı. Şirketinde kadın istihdamına da büyük önem veren Kırıkkaya, "Hedefim bütün dünyaya ürünlerimi göndermek ve kendini kabul ettirmiş bir Türk markası yaratmak" dedi.

AİLEDEN TEKSTİLCİ

Aileden tekstilci olan Kırıkkaya, Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre müşteri temsilciliği yaptığını, daha sonra Moda Tekstil Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi'nde işyerinde tekstil imalatı ve ihracatına başladığını söyledi. Örme ve dokuma ürünler üreten Kırıkkaya, "Azmimi hiç bir zaman kaybetmedim. Giremezsin dedikleri yerlere girdim. Kadınların yapamayacağı iş yok. Öncelik olarak kendi ayakları üzerinde durmaları gerektiğinin bilincinde olmaları gerekir" ifadelerini kullandı. Kendi özel koleksiyonlarını oluşturmayı planladığını vurgulayan Kırıkkaya, "Detaylara önem veren kadınlara tekstilde daha fazla ihtiyaç var. 10 çalışanımızdan 9'u kadın" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR