  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Altın fiyatları ne kadar? 9 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ne kadar? 9 Mart Pazartesi , , yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 9 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

09.03.2020, 09:18

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yeni haftaya nasıl başladı? , bugün ne kadar? gelişmeleri ve koronavirüsün piyasalara etkisi ne oldu? İşte 9 Mart Pazartesi ...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altın yeni haftaya nasıl başladı? Aaltın bugün ne kadar oldu? İşte 9 mart Pazartesi altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 330,02 TL
SATIŞ: 330,12 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 522,79 TL
SATIŞ: 534,52 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.042,32 TL
SATIŞ: 1.069,03 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.091,17 TL
SATIŞ: 2.131,53 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.168,00 TL
SATIŞ: 2.201,00 TL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın fiyatları ne kadar? 9 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN