Altın fiyatları ne kadar? 9 Mart Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Altın yeni haftaya nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İdlib gelişmeleri ve koronavirüsün piyasalara etkisi ne oldu? İşte 9 Mart Pazartesi altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler merakla takip ediliyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altın yeni haftaya nasıl başladı? Aaltın bugün ne kadar oldu? İşte 9 mart Pazartesi altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 330,02 TL

SATIŞ: 330,12 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 522,79 TL

SATIŞ: 534,52 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.042,32 TL

SATIŞ: 1.069,03 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.091,17 TL

SATIŞ: 2.131,53 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.168,00 TL

SATIŞ: 2.201,00 TL