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Bakanlık gıda hilecilerini ifşa edecek

Bakanlık gıda hilecilerini ifşa edecek

09.03.2020, 14:18

Gıda firmalarına denetimler artıyor. Gıda hilecileri de ifşa ediliyor. ve önümüzdeki hafta gıda tağşişi yapan firmalarla ilgili yeni bir liste açıklanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmaları kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda önümüzdeki hafta taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen yeni firmalar kamuoyuna açıklanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıda kontrolleri tabi ki son günlerde çok gündemimizde. Önümüzdeki hafta da yine tağşişle ilgili listeyi açıklıyor olacağız. Bu konuda hiçbir adım geri atmamız yok. Özellikle bununla ilgili kanun maddeleriyle ilgili bazı değişiklikler, cezaların arttırılması ve bu konuda da gıda tağşişi yapanları veya toplum sağlığına aykırı ürünleri sunanları cezalandıracak bir yasa tasarısı üzerinde çalıştık. Biz bu talebimizi Meclisimize ilettik. Şu anda da Meclisimizde komisyonlarda inşallah en yakın zamanda bu cezaların daha da artacağı bir döneme giriyor olacağız." diye konuştu.

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