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? Euro ne kadar? 9 Mart Pazartesi ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Mart Pazartesi döviz kuru...

09.03.2020, 09:21

Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki dolar bugün ne kadar oldu? Euro bugün ne kadar? İşte 9 Mart Pazartesi ...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9130 lira olmuştu. Döviz yatırımcısı dolar ve euronun güne nasıl başladığını araştırıyor. İşte 9 Mart Pazartesi döviz kuru...

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