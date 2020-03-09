Otel malzemesi firmaları rotalarını İzmir’e çevirdi

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, HORECA Fuarı’na ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, “Katılımcılarımız şimdiden gelecek yıl için yerlerini ayırttılar. Uluslararası nitelik kazanacağımıza inancımız tam” dedi.

İzmir'in ikinci kez ev sahipliğini yaptığı HORECA Fuarı, otel ekipmanları üreten firmaların rotasını İzmir'e çevirdi. Geçen yıla göre otel ekipmanları firmalarının büyük ilgi gösterdiği fuara 308 marka katılırken, birçok işbirliği anlaşmalarına imza atıldı. Türkiye Otelciler Federasyonu, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği, Türkiye Aşçılar Federasyonu işbirliğinde GL Platform tarafından düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, sektöre can suyu oldu. Geçen yıl Fuar İzmir'de 12 bin metrekarelik alana kurulan fuar, ikinci yılında katılımcı firmaların yoğun ilgisi nedeniyle 18 bin metrekarelik alanda yapıldı. GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, otelcilik firmalarının rotasını İzmir'e çevirmesine neden olan fuarın 2021 yılında 23 bin metrekarelik A Holüne geçerek iki katı büyüyeceğini açıkladı. Genel Müdür Gül Ceylan, fuarın yansımalarını Yeni Asır'a anlattı.

ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

HORECA Fuarı nasıl geçti? Fuar boyunca yurtdışı ve Türkiye'nin önemli turizm yörelerindeki otellerin satın alma sorumluları, yöneticileri ve işletme sahipleri, üretici firma temsilcileriyle ikili görüşmeler yaparak sezon öncesi tüm ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Panellere katılan ünlü isimler turizm ve gastronomide yeni yol haritaları sundu. Aynı zamanda Ege lezzetlerini, özellikle Ege otlarını görücüye çıkardık ve şehrimizi tüm yönleriyle ziyaretçilerimize tanıtmış olduk. Yani biz inanıyoruz ki hep birlikte eğlenceli ve verimli bir fuar gerçirdik.

GL Platform Fuarcılık Genel Müdürü Gül Ceylan, Tolga Tekin'e HORECA'nın her geçen yıl büyüdüğünü söyledi.

Kaç firma katıldı? İkili görüşmeler nasıl sonuçlandı? Fuarımız otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık gibi alanlarda faaliyet gösteren ekipman firmaları ve toplu tüketime yönelik gıda, içecek firmaları olmak üzere toplamda 308 firmaya ev sahipliği yaptı. "Executive Chef Club" ve "TÜROFED İkili Görüşmeler" tüm katılımcılara mükemmel bir fırsat sundu.

Fuarın yansımalarını anlatır mısınız? Öncelikle söylemeliyim ki İzmir fuarına sahip çıktı ve bir kez daha fuarlar şehri olduğunu kanıtladı. Hem etkinlik alanlarımız, hem de genel olarak fuarımız dört gün boyunca resmen ziyaretçi akınına uğradı. Katılımcı tüm firmalarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık. Şimdiden önümüzdeki yıl için fuardan yer ayırtan firmalarımız bile var.



HEDEFİMİZİN ÜZERİNE ÇIKTIK



Hedeflere ulaşıldı mı? Önceki fuara oranla başarı durumu nedir?

Hedeflediğimizin de üzerinde bir fuar gerçekleşti. Yeni etkinliklerle bu yıl çok sayıda profesyonel ziyaretçi ve katılımcı firma ağırladık. Her etkinlikte alanlarımız doldu taştı, firmalarımızın neredeyse hepsinden olumlu tepkiler aldık. Fuar alanımız büyürken, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi katılımcılarımız şimdiden önümüzdeki yıl için HORECA'daki yerlerini ayırttılar. Her yıl giderek büyüyüp, gelişeceğimize ve uluslararası nitelik kazanacağımıza olan inancımız tam. İzmir için fuarcılık vazgeçilemez öneme sahip. Bu büyük fuarlar sayesinde İzmir'in turizmdeki gücü tüm dünyaya tanıtılıyor ve turizmciyi çekecek yeni projeler ortaya çıkıyor.



POTANSİYELİ GÖSTERDİK

HORECA Fuarı'nın İzmir turizmine sağladığı katkılar neler?

İzmir sahip olduğu coğrafi güzellikleri, tarihi yerleri, gastronomi kültürü ve daha pek çok özelliği ile gözde bir turizm şehri. Ancak bu değerlerimiz yeterince tanıtılmıyor. HORECA Fair, tam da bu noktada sahip olduğumuz güzelliklerin uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlayarak İzmir turizmine sahip çıkıyor. Bu yıl dünya turizm örgütü temsilcileri, belediye başkanları, tur operatörleri ve seyahat yazarları gibi kente önemli katkı sağlayacak 11.781 profesyonel ziyaretçi ağırladık. Konaklama ve gastronomiyi buluşturduğumuz bu fuarla Ege'nin eşsiz tatlarını da herkese tanıttık. İzmir'in turizm potansiyelini dünyaya göstermiş olduk

Tolga TEKİN