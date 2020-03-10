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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Salı ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 10 Mart Salı döviz kuru...

10.03.2020, 09:31

Dolar ve euro ne kadar? kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1170 lira, avronun satış fiyatı ise 6,9920 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte Salı ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Dün 6,10-6,20 bandında dalgalanması sonrası 6,1448'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,1510 seviyesinde işlem görüyor. Peki dolar ve euro güne nasıl başladı? İşte 10 Mart Salı döviz kuru....

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