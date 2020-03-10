Ege’ye 20 milyar dolarlık yatırım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'deki 'Ege Turizm Planı Değerlendirme' toplantısında 'Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi' için dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma yapıldığını, bölgenin turizm gelirini önemli oranda arttıracağını ve toplam yatırımın 20 milyar doları bulacağını söyledi. Bakan Ersoy, "Yıllık doğuracağı ekonomi 2,5 milyar dolardan başlayıp, 4 milyar doları bulacak bir proje. Bu aslında Ege projesi. Dört dörtlük bir çalışma oluyor. 2021'in son çeyreğinde ihaleye çıkacağız. Amaç 50 yıla uygun bir konsept yaratmak" dedi. Bakan Ersoy, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Yarımada Bölgesi'nde 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeyi tanıttı.

EN İYİLERİNDEN BİRİ

Ersoy, projenin Çeşme etabıyla ilgili "STK'lar ve Ege turizminde söz sahibi herkesin görüşlerini almak istiyoruz. Bunun siyaset üstü bir proje olarak görülmesi lazım. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi turizm projelerinden birini hazırlıyoruz. Arazinin yüzde 99'u kamunun. Burada yatay mimari şart. Yapılaşma yoğunluğu çok düşük planlanıyor. Kıyıda asgari 100 ve azami 1500 metreye varan derinliklerde genel kullanım alanları oluşturuyor" dedi.

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya ile Necip Nasır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi, Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk ve davetliler katıldı.

PROJEDE NELER VAR

Sadece yatırımcıların 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını ifade eden Ersoy, şunları söyledi: "Bütün Ege'yefaydası olacak dev projede 20 golf sahası, spor tesisleri, termal merkez ve sağlık turizmine yönelik turizm tesisleri, Ege'nin en büyük müzesi, Agro turizm alanı, doğa turizmi alanı, film stüdyoları, yat limanı, Bilişim Teknolojileri Serbest Bölgesi, motor sporları pisti, güzel sanatlar için ihtiyaç duyulan özelliklere sahip kültür ve sanat merkezlerinin de yer aldığı birçok yatırım bulunuyor."



SOYER: YARARLI OLACAK

Bakan Ersoy, toplantı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile özel bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda Ersoy, "Ege Turizm Merkezi, Çeşme etabını değerlendirme fırsatını bulduk. İzmir'in buraya, buranın İzmir'e katacağı çok şey var. Bu projeyi beraber geliştireceğiz" dedi. Soyer ise, "İzmir için, Ege için, Türkiye için son derece yararlı bir çalışma olacağına inanıyoruz. Birlikte çalışma iradesi bizim için çok daha değerli. Onun için de minnettarız ve çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şehir projelerimiz için de destek olacaklarını belirttiler" diye konuştu.



Mert ALPDÜNDAR