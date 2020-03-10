Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 159.bölüm canlı izle! ATV canlı yayın

Salı akşamları ATV ekranlarında dikkat çeken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden oluyor. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atıyor. İşte EDHO 159. bölümü ATV üzerinden canlı izleme ekranı...

ATV ekranlarının en çok sevilen dizilerinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu bölümde kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha ediyor. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansız bir hale geliyor. Haberimizden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. son bölüm canlı izlemek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

İŞTE EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜM CANLI İZLEME EKRANI

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

HIZIR'IN SABRI TAŞIYOR

Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir.

TEKİN'İN ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır.

BAHAR ÖLÜYOR, TUFAN YIKILIYOR!

Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder.

BORAN ÖLECEK Mİ?

Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.