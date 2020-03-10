Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Denizli ve Uşak'a teşekkür mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye için değişim başlıyor" programı kapsamında dün Denizli ve Uşak'ta iş dünyası ile bir araya geldi. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Denizli ve Uşak için teşekkür videosu paylaştı.

İş dünyası ile buluştuğu ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği Denizli ve Osmaniye ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı. Teşekkürler Denizli #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/79Ukfr8GZB — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 10, 2020 Teşekkürler Uşak #TürkiyeiçinDeğişimBaşlıyor pic.twitter.com/ufddyvE8bb — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 10, 2020