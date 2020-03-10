İkinci el otomobil onlardan soruluyor

Türkiye’nin en büyük ikinci el araç alım satım merkezlerinden İZOKOM OTOBORSA’nın Başkanı Ethem Hiçüşenmez “2019 Şubat ayından itibaren yetki belgelerini alan 127 firma kayıt dışı ekonominin önüne geçti. Çalışma sonuç verdi” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ikinci el oto satışını tek çatı altında toplamak amacıyla 2000 yılında kurulan İZOKOM OTOBORSA, Türkiye ve İzmir'in en büyük ikinci el araç alım satım merkezlerinden biri olarak hizmete başladı. 127 firmanın faaliyet gösterdiği araç alım satım merkezinde bine yakın kişi istihdam edilirken kent ekonomisine büyük katkı sağlanıyor. İzmir Oto Galericileri Odası'na bağlı olarak faaliyet gösteren İZOKOM OTOBORSA'da hizmet veren firmalar 2019 yılının Şubat ayından itibaren yetki belgelerini alarak kayıt dışı ekonominin önüne geçti. Yeni Asır'ı ziyaret ederek çalışma ve projeleri hakkında bilgi veren İZOKOM OTOBORSA Başkanı Ethem Hiçüşenmez, ikinci el araç satışına yönelik yapılan düzenlemelerin olumlu meyvelerini verdiğini söyledi. İzmir'de ikinci el araç otomobil satışını tek çatı altında toplamak için 20 yıl önce kurulan merkez, sektörün nabzını elinde tutuyor.

MAĞDURİYET BİTTİ

Merkez çatısı altında hizmetini sürdüren esnafın yetki belgesini alarak kayıt dışı ekonominin önüne geçtiğini belirten Ethem Hiçüşenmez, yapılan düzenlemelerle ikinci el araç satışına standart getirilerek bu hizmetin kurumsallaştığını söyledi. Hiçüşenmez, "Son derece memnuniyet verici gelişmeler yaşıyoruz. Yıllardır sürdürülen çalışmalar meyvesini verdi. Yapılan düzenlemelerle birlikte ikinci el araç ticaretine standart gelecek, bu iş kurumsallaşacak, mesleğimizin saygınlığı artacak sektörde kayıt dışılık ve tüketici mağduriyeti sona erecek. Artık bu işi yapanların vergi levhası ve oda kaydının yanı sıra yetki belgesi alması gerekecek. İZOKOM OTOBORSA olarak, 2019 Şubat ayından itibaren yeterlilik belgelerini de vermeye başladık. Bizler de İZOKOM OTOBORSA esnafı olarak yetki belgelerimizi aldık" diye konuştu.



ARAÇ SAYISI YETERSİZ

2019 yılında yaşanan ekonomik durgunluktan dolayı markaların stoklarını düşük tahminler üzerinden oluşturduklarını ve bu durumun artan talebi karşılayamadığını belirten Hiçüşenmez, "Geçen yıl Aralık ayında toplam pazar 60-70 bin seviyelerine çıksa da stoklar yetersiz olduğu için talep karşılanamadı. Bu durum filoların yenilenmesi, tüketicinin sıfır kilometre istediği aracı bulamaması gibi sebeplerden dolayı 2. el otomobil fiyatlarını da doğrudan etkileyen bir ortam oluşturdu" dedi. 2019 yılında tüketicinin 2. el otomobil pazarına yöneldiğini belirten Hiçüşenmez, şunları söyledi: "2020 yılıyla birlikte 2. el fiyatları artmaya devam etti. Arzdaki bu sıkıntının bir diğer sebebi de sıfır kilometre araç fiyatlarının yüksek olması" dedi.



Tolga TEKİN