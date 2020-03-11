Ege Turizm Planı İzmir’e ve ülkeye çok şey katacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi için İzmir'de odalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantı geniş yankı buldu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yeni Asır'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özgener, "Başta biz İzmirliler olmak üzere tüm Ege ve Türkiye, bu turizm ve çevre projesi ile çok şey kazanacak. Bu projeyi iyi anlamalı ve destek olmalıyız" diye konuştu.

Bakan Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında önceki gün İZTO'da projeyle ilgili yapılan görüşme sonrası verilen olumlu mesajları da değerlendiren Özgener, "Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Bakanımızla görüşmesinin olumlu geçmesi, yerel yönetim ile merkezi hükümetin hem kentin hem ülkenin çıkarlarına hizmet edecek olan Ege Turizm Planı etrafında bir araya gelmesi de elbette çok sevindirici. Hatta bundan sonraki başka plan ve projeler için de ümit verici bir durum" ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, "Bu projeye sahip çıkmalıyız" dedi.

ÇOK KIYMETLİ BİR ÇALIŞMA

Projenin Türkiye'ye kazandıracakları kadar Bakanlığın konuyla ilgili sergilediği şeffaf ve yapıcı tutum ile projenin siyaset üstü görülmesinin büyük değer taşıdığını dile getiren Özgener, projenin İzmir'i Ege'de bir turizm merkez üssü haline getireceğini vurguladı. Özgener, "Sadece kentimiz için değil, ülkemiz için de çok önemli olduğuna inandığımız bir proje. Yaklaşık 10 bin hektarlık alanı kapsayacak, onbinlerce yeni istihdam yaratacak, golf sahaları, termal merkezler, müze, yat limanı, doğa turizmi, kültür ve sanat merkezleri gibi alternatif pek çok turizm çeşidini çatısı altında toplayacak proje, aynı zamanda yatay mimari ile planlanacak ve çevreye duyarlı bir konsept çerçevesinde şekillenecek. Bölgemiz için, bizim adımıza düşünülmüş ve planlanmış çok kıymetli bir çalışma olduğunu öncelikle anlamamız gerekiyor" dedi.



KENT İÇİN UMUT VERİCİ

Son dönemde, İzmir'i bir dünya kenti yapma hedefi etrafında tüm kurum ve kuruluşların bir araya gelerek ortak çalışma arzu ve iradelerini ortaya koyduğunu dile getiren Özgener, şunları söyledi: "Bunu kentimizde hayata geçirilen pek çok faaliyette ve projelerde açıkça görüyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sayın Bakanımızla görüşmesinin olumlu geçmesi, yerel yönetim ile merkezi hükümetin hem kentin hem ülkenin çıkarlarına hizmet edecek olan Ege Turizm Planı etrafında bir araya gelmesi de elbette çok sevindiricidir." Hatta bundan sonraki başka plan ve projeler için de ümit verici bir durum.



GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMIŞ

"Her büyük projede olduğu gibi bu projede de çeşitli önyargılar, itiraz ve eleştirilerin olması çok normaldir" ifadesini kullanan Özgener, şöyle devam etti: "Kamuoyu, proje konusunda bilgilendikçe, detaylara vakıf oldukça endişe ve eleştirilerin kendiliğinden azalacağına inanıyorum. Bakanlık tarafından planlama yapılırken zaten çok iyi inceleme yapılmış ve çevreye ya da bölgedeki hak sahiplerine zarar gelmemesi için çok hassas davranılmış. Devam eden süreçte de yapılan itirazların ve kişiler ya da kurumlar tarafından iletilen taleplerin titizlikle incelendiğini, adım adım gerekli önlemlerin alındığını görüyoruz. Ben, Sayın Bakanın bu konudaki samimiyetine güveniyorum. Turizm sektörüyle ilgili STK temsilcilerinin karşısına geçip bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşması ve önerileri alması da projeyi katılımcı ve hassas bir anlayışla sürdüreceklerinin en önemli göstergesidir."