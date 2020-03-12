Aile ve toplum için yeni proje üretiyoruz

Sosyal İnovasyon ve Strateji Derneği (SİSDER) Başkanı Savaşkan, “Ailenin ve toplumun ihtiyaçlarını kültürel, sosyal boyutta ortaya çıkarmak ve her birine çözüm bulmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Kentsel yaşamda kaliteyi artırmak ve yaşanan sorunlara karşı yapıcı çözümler üretmek amacıyla 2015 yılında kurulan Sosyal İnovasyon ve Strateji Derneği (SİSDER), toplumun ve ailenin ihtiyaçlarını kültürel ve sosyal boyutta ortaya çıkarmayı hedefliyor. Dernek yönetimi iletişim uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, eğitimci, ekonomist gibi konularında uzman kişilerden oluşuyor. 'İnovasyon' adıyla İzmir'de kurulan ilk dernek olduklarını belirten SİSDER Yönetim Kurulu Başkanı, iletişim uzmanı Belmin Dumlu Savaşkan, Yeni Asır'a "Derneğimizin isminden de anlaşılacağı gibi toplumun, ailenin ihtiyaçlarını kültürel ve sosyal boyutta ortaya çıkarmak için çalışmalar yapıyor, projeler üretiyoruz. Merkezi İzmir'de olan derneğimizin yurt içi ve yurt dışında faaliyetleri var. Kadın, çocuk, genç temaları üzerinden topluma dokunarak eğitim faaliyetleri, festivaller, etkinlikler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"KADIN VARSA" ETKİNLİĞİ

Aile ve toplum için sürdürebilir projeler ürettiklerini anlatan Savaşkan, "İlk olarak geçen sene çocuklar için bir festival düzenledik. Festivalimizde anne, çocuk ögesini ele aldık. Ayrıca Karşıyaka Filizleri'nden bir öğrenci okutuyoruz. 12 Mart Perşembe günü (bugün) Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Kadın Varsa" etkinliği düzenleyeceğiz. Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Salonunda yapacağımız etkinlikte şair, yazar, eğitmenler, kadının toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlarını gözönüne alarak açıklamalar yapacaklar. Katılımcılarla da interaktif söyleşi gerçekleştireceğiz. Ücretsiz etkinlik 15.00-21.00 saatleri arasında olacak" dedi.



DERNEK YÖNETİM KURULU

Belmin Dumlu Savaşkan (İletişim Uzmanı) : Başkan

Nuray Öztürk (Eğitim Uzmanı) : Başkan Yardımcısı

Birgül Kardaş (Halkla İlişkiler Uzmanı): Yönetim Kurulu Üyesi

Ömür Özgöncü (Ekonomist): Yönetim Kurulu Üyesi

Abidin Çiçek (Makine Mühendisi ) : Yönetim Kurulu Üyesi



İNSANA DOKUNAN ÇALIŞMALAR

Yerel kültürel değerlerin ortaya çıkması için çalışmalar yaptıklarını belirten SİSDER Başkanı Savaşkan, "İlçe belediyeleriyle tarihi, kültürel değerleri ortaya çıkaracak bir dizi çalışma sürdürüyoruz. Ayrıca belirli ilçeleri baz alarak toplumun ihtiyaç duyduğu konuları ortaya çıkarıyor, belediyelerle işbirliği yaparak proje üretiyoruz. İlçe belediyeleriyle yurt dışında kardeş belediyecilik projeleri üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca üniversiteli öğrenciler ve akademisyenlerle güçbirliği yapacağız. Amacımız toplumun sosyal ve kültürel anlamda ihtiyacı olan konulara dokunmak ve belirli alanlarda farkındalık yaratmak. Otizmli çocuklarla ilgili çalışma yapacağız. Otizm derneğiyle, engelli, ihtiyacı olan sosyo ekonomik yapısı sorunlu olan kişileri kendi çatımız altında toplayacağız" dedi.

Tolga TEKİN