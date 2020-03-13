Anadolu’ya yeni alışveriş caddesi

Tahincioğlu tarafından İstanbul Anadolu yakasında yapılan Nidapark Küçükyalı projesi bölgeye yeni bir alışveriş merkezi kazandıracak. Projede Paladium markasıyla yeni bir alışveriş caddesi oluşacak. Metroya komşu olan projedeki evler de Adalar’ı görüyor.

Tahincioğlu, Emlak Konut GYO güvencesiyle İstanbul Anadolu yakasında hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesinde yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Palladium markasını proje içerisine taşıyan Tahincioğlu, mağaza, restoran ve kafelerin yer alacağı 350 metre uzunluğundaki alışveriş caddesini hayata geçiriyor.

EV ALMA ZAMANI

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, Palladium markasını Nidapark Küçükyalı'ya getirerek alışveriş caddesinin adını Palladium Cadde Küçükyalı olarak değiştirdiklerini belirterek, "Projeye çok büyük değer katacağımızı düşünüyoruz. Nidapark Küçükyalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz ve Nidapark Küçükyalı Sedef olmak üzere 4 ayrı etaptan oluşan projemizde, Adalar manzaralı çatı dubleksler ve 350 metre uzunluğundaki Palladium Cadde Küçükyalı manzaralı teraslı dubleksleri sınırlı sayıda satışa sunduk" dedi. İçinde bulunulan dönemin ev sahibi olmak için çok uygun olduğunu ifade eden Tahincioğlu, "Faizlerdeki düşüşle birlikte yapılan kampanyalarla konut almak isteyenlere indirimden, düşük faizli ödeme kolaylıklarına kadar, pek çok avantaj sunuluyor. Biz de Tahincioğlu olarak 2020 Haziran'dan itibaren teslime başlayacağımız Nidapark Küçükyalı'da cazip kampanyalar sunuyoruz. Projeden daire sahibi olmak isteyenler yüzde 12 indirim ve 120 ay 0,59 faiz oranından faydalanabilecek" diye konuştu. Nidapark Küçükyalı projesinin içerisinde yer alan 350 metre uzunluğundaki Palladium Cadde'nin Anadolu yakasının cazibe merkezlerinden biri olması planlanıyor. Palladium Cadde Küçükyalı'da tanınmış markalar, popüler restoran ve kafeler, eğlenceli oyun alanları yer alacak. Palladium Cadde'deki mağaza çeşitliliği, alışveriş yapmak için dışarı çıkma zorunluluğunu ortadan kaldıracak.

METROYLA ULAŞIM

İstanbul Anadolu yakasının en değerli bölgelerinden biri olan Küçükyalı'da konumlanan proje lokasyonuyla öne çıkıyor. Palladium Küçükyalı - Cadde'nin ana meydanına bağlantısı yapılan Küçükyalı metro durağıyla ulaşımda çok büyük kolaylık sağlanıyor. E-5 Karayolu yan yolu üzerinde, yer alan proje ayrıca deniz ulaşımına da oldukça yakın konumda, Bostancı İskelesi'ne 3 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise kara yoluyla yaklaşık 25 dakikada ulaşılabiliyor. İlerleyen dönemde M4 Metro hattına ilave istasyonlar da eklenerek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşım daha da kısalacak.





Yeni satışa sunulan Adalar manzaralı çatı dublekslerinde farklı ödeme planları mevcut.



ADALAR MANZARALI EVLER

Anadolu yakasının karma kullanımlı projesi olan Nidapark Küçükyalı 1+1'den 4+1'e kadar daire tipi seçenekleri ile ticaretkonut alanları, okul, meydan, belediye, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Her etap için tasarlanan yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar da yer alıyor. Projede yeni satışa sunulan Adalar manzaralı çatı dubleksleri ve Palladium Cadde - Küçükyalı manzaralı teraslı dubleks daire sahibi olmak isteyenler için farklı ödeme planları sunuluyor.

Yavuz KARAMAN