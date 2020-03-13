Aşçıoğlu Dubai’de konut sahibi yaptı

Aşçıoğlu, Selenium markalı projeleri ile İstanbul'un mimarisine yeni bir soluk kazandırırken markasını Dubai pazarında da güçlü bir şekilde duyurdu. Aşçıoğlu'nun Dubai merkezli Deyaar ile hayata geçirdiği Midtown projesine yatırım yapanlar evlerini teslim almaya devam ediyor. Midtown by Deyaar projesi EXPO 2020 fuar alanına, Şeyh Maktum Havalimanı'na çok yakın konumda ve dünyaca ünlü golf tesisi Jumeirah Golf Estates'e komşu konumda bulunuyor. Yaklaşık 150 bin metrekare arazide inşa edilen ve 40 bin metrekarelik özel peyzaj alanı bulunan projede 3 bin lüks rezidans yer alıyor.



TESLİM SÜRECİ SÜRÜYOR

Aşçıoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Aşçıoğlu, Midtown Selenium by Deyaar projesinde teslim sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "Müşterilerimizin, Dubai projesine de gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Yakın bir zamanda 3. ve 4. etapların satışlarına da başlamayı hedefliyoruz" dedi.