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Benzinde bir büyük indirim daha!

Benzinde bir büyük indirim daha!

13.03.2020, 09:57 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020,10:20

Son dakika... , fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş daha indirime gidileceğini duyurdu.

Son dakika: Benzinde ikinci indirim müjdesi geldi. Gelen son dakika bilgisine göre bu gece yarısı benzine litrede 51 kuruşluk bir indirim yapılacak. Motorinde beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı. Geçtiğimiz günlerde benzine ilk büyük indirim gelmişti.

BRENT PETROLÜN DÜŞÜŞÜ BENZİN FİYATLARINI DA DÜŞÜRDÜ

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol anlaşmazlığından sonra patlak veren fiyat savaşı Türkiye'ye yaradı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan benzine ve motorine indirim yapıldığını açıklamıştı. Benzine litrede 60 kuruş, motorine ise litrede 55 kuruş indirim yapılmıştı.

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