Hanif Pehlivanoğlu’nun talihlileri araçlarına kavuştu

Geçtiğimiz ay Bornova 3. Noterlik ve Milli Piyango İzmir Konak Şube Müdürlüğü huzurunda yapılan çekilişle otomobil talihlilerini belirleyen Hanif Pehlivanoğlu Marketler Zinciri, şanslı müşterilerine araçlarını teslim etti. Torbalı'daki merkez depoda düzenlenen törende 7 Fiat Egea'nın sahipleri, otomobillerinin anahtarlarını firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hanif Pehlivanoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve kardeşi Mehmet Özpoyraz'ın elinden aldı.

SEVİNÇ YAŞADILAR

Her yıl geleneksel hale gelen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen hediye çekilişinde kazanan kişilerle sohbet eden Hanif Pehlivanoğlu, kendilerine iyi günlerde ve kazasız, belasız kullanmaları temennisinde bulundu. İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir'deki Hanif Pehlivanoğlu marketlerinden tek seferde 60 lira ve katları tutarında alışveriş yapan yaklaşık 190 bin kişi arasından belirlenen 7 şanslı müşteri, araçlarına kavuşmanın mutluluğunu aileleriyle paylaştı. Talihliler, hem otomobil önünde hem de içinde bol bol fotoğraf çektirdi. Hanif Pehlivanoğlu, kampanyada emeği geçen satın alma ekibine ve çalışanlarına da teşekkür etti.

ERCAN AKGÜN