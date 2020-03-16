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Merkez Bankası'ndan flaş hamlesi

Merkez Bankası'ndan flaş faiz hamlesi

16.03.2020, 09:09

TL zorunlu karşılıklara uygulanan /nema oranını 'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren %8'den %6'ya indirdi.

20 MART'TAN İTİBAREN UYGULANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni zorunlu karşılık faiz oranları (Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanacak. Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8.00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6.00'ya çekilecek. Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.

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