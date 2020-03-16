Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale geldiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin açıklamada bulundu.



Erbaş'ın açıklamaları şöyle:

Yeni tip corona virüs bulunduğu ortam insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak, çok kısa bir zamanda salgın haline gelmediktedir. İlk buluştuğu andan itibaren fark edilemediği için tehlike oluşturmaktadır. Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir. Cuma namazı başta olmak üzere camii ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir.

CAMİ VE MESCİTLERDE CEMAATLE NAMAZA ARA VERİLECEK

Yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalıncaya kadar Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. camiler, münferiden namaz kılmak isteyenler için açık kalacaktır.

SORULAR

Umreden dönen vatandaşların sayısı tam olarak nedir?

Umrecilerimizden hepsi geldi dün itibarıyla. En son gelenler 6 bin kişi civarında idi. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığımızın vermiş olduğu karar ile karantina uygulaması başladı.

Corona virüs tespit edilen umreci vatandaşın giriş tarihi ne zamandı?

Kim olduğu ile ilgili bizde bir bilgi yok. Bu konuşları Sağlık Bakanlığımız takip ediyor. Giriş tarihini de şu an ben bilemiyorum.

Suudi Arabistan'da Türk umreci var mı?

390 civarında bir umrecinin Suudi Arabistan'dan bugün intikal edeceğini biliyorum.