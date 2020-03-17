  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 17 Mart Salı döviz kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Salı kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 17 Mart Salı döviz kuru...

17.03.2020, 09:19

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs piyasaları nasıl etkiledi? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte Salı kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,3980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1260 lira olmuştu. Koronavirüsün döviz piyasalarına etkisi nasıl oldu? Dolar yükseldi mi? İşte 17 Mart Salı döviz kuru...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 17 Mart Salı döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA