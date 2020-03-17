Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 17 Mart Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs piyasaları nasıl etkiledi? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte 17 Mart Salı döviz kuru...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,3980 lira, avronun satış fiyatı ise 7,1260 lira olmuştu. Koronavirüsün döviz piyasalarına etkisi nasıl oldu? Dolar yükseldi mi? İşte 17 Mart Salı döviz kuru...