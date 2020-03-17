Hazine ve Maliye Bakanlığı müjdeyi verdi

31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/mPBAelWs0w — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 17, 2020

Son dakika haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. " denildi.