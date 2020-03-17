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Hazine ve müjdeyi verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı müjdeyi verdi

17.03.2020, 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,12:59

Son dakika haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. " denildi.
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