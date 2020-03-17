Son dakika haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. " denildi.
31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır.— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 17, 2020
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/mPBAelWs0w
Hazine ve Maliye Bakanlığı müjdeyi verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.