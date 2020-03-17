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'ndan koronavirüs hamlesi

Merkez Bankası'ndan koronavirüs hamlesi

17.03.2020, 14:03 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,14:19

Son dakika haberine göre 2020'de yapılması planlanan toplantısını, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkileri nedeniyle bugüne aldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "19 Mart 2020 tarihinde toplanması planlanan Para Politikası Kurulu, corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerini değerlendirmek üzere bugün toplanmıştır" denildi.

İşte Merkez Bankası'nın açıklamaları:

YAKINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR
Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler küresel büyüme görünümünü zayıflatmaktadır.
Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.
Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyacaktır.

Yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır.

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