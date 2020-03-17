Tedbirler koruma kalkanı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Korona virüs nedeniyle küresel bir türbülansa her zamankinden daha fazla hazırız. Tüm sektörleri kapsayacak destekler koruma kalkanı olacak” diye konuştu.

Türkiye, korona virüs salgınına karşı en etkili önlemleri alan ülke olurken, ekonomiyle ilgili atılacak yeni adımlar bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Ekonomik tedbirler en üst düzeye çıkarılırken, sektörel desteklerin yanı sıra, piyasaları güçlendirecek, üretimi, istihdamı, işgücü piyasasını koruyacak düzenlemeler yapılacak.

Ekonomi yönetimi, dünyanın birçok ülkesinde etkili olan korona virüs salgınının ekonomiye olası etkilerini en aza indirmek için ticaretten üretime, gümrüklerden ulaştırmaya, sektörel düzenlemelerden piyasaların likidite ihtiyacına kadar her alanda önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı Korona virüs Bilim Kurulu toplantısında da muhtemel gelişmelere karşı sektörel bazda ek tedbirler değerlendirildi.



YOL HARİTALARI HAZIRLANDI

Hafta sonu da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Kovid-19 gün-demiyle toplandı. Toplantıda süreçten etkilenebilecek sektörleri desteklemek ve piyasaları güçlendirmek amacıyla atılacak adımlar çeşitli yönleriyle ele alındı. Bakan Albayrak, virüsle mücadele kapsamında ilgili kurumlara gerekli tüm ekonomik desteğin sağlanacağını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından korona virüs salgınına karşı ekonomide alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Salgının ekonomiye etkilerine karşı hazırlıklı hale gelmeyi öncelikli gündem ola-rak belirlediklerini vurgulayan Albayrak, tüm kurumların dünyada alınan önlem-leri, ortaya konulan öngörüleri analiz ettiğini, olası senaryolara karşı kendi alanlarına ilişkin yol haritalarını hazırladığını ifade etti.



MÜCADELE ULUSAL

Bakan Albayrak, TOBB, TİM, DEİK, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD başta olmak üzere sivil kuruluşların, sektör temsilcilerinin sürece ilişkin değerlendirme ve taleplerini aldıklarını belirtti. Bakan Albayrak, Kovid-19'un ekonomik etkilerine ilişkin mücadelede de "sorunun küresel, mücadelenin ise ulusal" olduğunu vurguladı. Albayrak, "Ülkemiz, böyle süreçleri çok rahat şekilde atlatmanın güvencesi olan güçlü üretim altyapısına, düşük borçluluğa, kaliteli ve yetişmiş insan gücü ile dinamik bir iç pazara sahip. Olası bir küresel türbülansa her zamankinden daha fazla hazır ve tedbirlidir. Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki atılacak adımlar Türkiye ekonomisi için olduğu kadar ülke ekonomisinin geleceği ve hedefleri için de bir koruma kalkanı olacaktır" diye konuştu.



İŞGÜCÜ PİYASASI KORUNACAK

Üretim ve istihdamın sekteye uğramamasının, iş gücü piyasasının korunmasının süreçte birinci öncelik olduğunu belirten Albayrak, "Piyasaların likiditeye erişiminde en ufak aksaklık olmayacak şekilde önlemler alınmış ve alınacaktır. En fazla etkilenen sektörler öncelikli olmak üzere tüm sektörleri kapsayacak bir dizi destek ve önlem uygulanacaktır. Atılacak adımlar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu hafta açıklanacak. Ayrıca kurumlarımız da gerekli adımları hafta boyunca atacaktır. Bu tedbirler dinamik tedbirlerdir. Süreçler yakından takip edilecek ve gerekli noktada yeni tedbirler hızla uygulamaya sokulacaktır" ifadelerini kullandı.