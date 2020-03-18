Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle 61 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakanın bulunduğunu belirten Bakan Koca, toplam hasta sayısının 191'e ulaştığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle ikinci ölümün gerçekleştiğini açıkladı. Hayatını kaybeden hastanın 61 yaşında olduğunu belirten Bakan Koca, toplam vaka sayısının ise 191'e ulaştığını ifade etti.

VAKA SAYISI 191

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" ifadelerini kullandı.