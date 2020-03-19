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Haberler Ekonomi Altın fiyatları ne kadar? 19 Mart Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

ne kadar? 19 Mart Perşembe , , yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 19 Mart Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

19.03.2020, 09:01

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dünya genelinde yaşanan koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? Altın yükselişte mi? , bugün ne kadar oldu? İşte 19 Mart Perşembe ....

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın düştü mü? soruları merak ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de görülen koronavirüs salgını piyasaları nasıl etkiledi? İşte 19 Mart Perşembe altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 307,66 TL
SATIŞ: 307,81 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 503,74 TL
SATIŞ: 515,45 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.004,33 TL
SATIŞ: 1.030,89 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.014,95 TL
SATIŞ: 2.055,48 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 2.086,00 TL
SATIŞ: 2.117,00 TL

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Altın fiyatları ne kadar? 19 Mart Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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