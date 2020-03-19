İzmir’den Şanlıurfa’ya kültür, ticaret köprüsü

Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Koçali Al, iki kentin yeni yatırımlarla büyümesi için çalıştıklarını belirterek, “Doğu ile Ege kültürünü buluşturup Anadolu kültürünü yaşatmak için çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehirlere göç dalgasının yaşandığı 1960'lı yıllarda İzmir'e gelen Şanlıurfalı vatandaşların sayısı, 150 bine yaklaştı. İzmir'de örnek hemşehri dayanışması gösteren Şanlıurfalılar tarafından kurulan Siverek, Suruç, Viranşehir ve Ceylanpınar Kültür ve Dayanışma Dernekleri, federasyon çatısı altında toplandı. Şanlıurfalılar Federasyonuna bağlı dernekler sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra iki il arasında ticaret ve kültür köprüsü kurdu.



FEDERASYON ÇATISI ALTINDA

Şanlıurfalılar Federasyonu Başkanı Koçali Al, Yeni Asır'a projelerini Yeni Asır'a anlatırken, "Doğu ile Ege kültürünü buluşturup Anadolu kültürünü yaşatmak için çalışıyoruz" dedi. 1968'de Şanlıurfa'dan İzmir'e gelen Koçali Al, nakliye ve finans sektörlerinde faaliyet gösterirken aynı zamanda dernekçilik faaliyetlerine ara vermeden devam etti. Koç Ali Al, o yıllarda ilk olarak Şanlıurfa Derneği'ni, daha sonra da yardımcıları Remzi Kasanoğlu, Suphi Özlahlan ve Enis İpek ile birlikte Siverekliler, Suruçlular, Viranşehirliler ve Ceylanpınarlılar Derneği'ni kurdu. Yıllar sonra İzmir'de federasyon kurmaya karar veren Al, 5 derneği, tek çatı altında topladı.





BİRLİK BERABERLİK İÇİN

Şanlıurfa doğumlu olmalarına rağmen kendilerini İzmirli olarak gördüklerini ve bu kente katma değer ve istihdam sağlamak için iş dünyasında faaliyet gösterdiklerini belirten Koçali Al, "Kendimizi İzmirli görüyor ancak doğduğumuz kenti de unutmuyoruz. Şanlıurfa'yı marka kent yapmak için de iki il arasında köprü görevi görüyoruz. İzmir'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok işadamımızla ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele ediyoruz. İzmir'in ünlü markalarını Şanlıurfa'ya götürüp üretim yapmalarını sağlıyoruz. Bu amaçla boya, plastik ve süt fabrikaları kurup istihdama destek oluyoruz. Anadolu'nun sevgisi, ruhu insan yüreğinde olduğu zaman ülkemiz, turizmde, sanayide, tarımda ve ticarette kalkınır" diye konuştu.



KURTULUŞ FESTİVALİ İPTAL

Şanlıurfa'nın 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle Nisan ayında İzmir'de düzenlemeyi planladıkları "Kurtuluştan Kuruluşa" festivalini virüs salgını nedeniyle iptal ettiklerini açıklayan Al, "Şanlıurfa, işgalcileri 100 yıl önce hüsrana uğrattı. 18 bin kişilik ordu Fransızları mağlup etti. Biz de Şanlıurfa'nın kurtuluş coşkusunu Milli Mücadele'nin başlatıldığı İzmir'de kutlamak istiyorduk. Ancak korona virüs salgını nedeniyle bu etkinliğimizi iptal ettik" dedi.



TEMİZ TİCARET DÜRÜST İNSAN

Federasyonun 'temiz toplum, temiz ticaret ve dürüst insan' ilkelerini hayata geçirdiğini belirten Al, "Federasyonumuz bu ilkelerle denetleme yapıyor. Kim dürüst bir şekilde İzmir'e hizmet ediyorsa, temiz toplum ve helal ticaret adına çalışıyorsa destekliyoruz. Aksini yapan kişinin aramızda yeri yok. Bu dernekleri kurarken hemşehrilerimizin İzmir'de kent yaşamına alışması için çok mücadele ettik. Bu çalışmamızın sonucunda iki il arasında kültür, ticaret ve gönül bağları kurduk" dedi.

Tolga TEKİN