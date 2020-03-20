Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kadro müjdesi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." dedi.
Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 20, 2020
Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz. pic.twitter.com/rdeWmMRfvU
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