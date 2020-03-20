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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kadro müjdesi

'tan kadro müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kadro müjdesi

20.03.2020, 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020,11:30

Son dakika haberi... , "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, ile ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz." ifadelerini kullandı.

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