Sınavlar yüz yüze eğitimlerden olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından izlenecek yol haritasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HİÇBİR PROBLEMİMİZ YOK

Selçuk, "Bizim görevimiz her türlü duruma göre hazırlık yapmak. Tedbir almak zorundayız. Öğretmenler ve öğrencilerimizin moral motivasyon içerisinde neye ihtiyacı varsa sürdüreceğiz. Biz çözüm makamıyız. Sınavlar yüz yüze yapılan eğitimlerden oluşacak. Televizyondan yapılacak eğitimlerin yayını TRT'den yapacağız ve tekrarları olacak. Sürecin uzaması ihtimaline karşı da hazırlıklarımız var. Uzaktan eğitim pazartesi 09.00'da başlıyor. Bu dersler 20 dakikalık sürelerden oluşacak" dedi. OKULA dönüş sürecinde hiçbir problem yaşanmayacağını da kaydeden Selçuk, "Ama bizim görevimiz her türlü duruma göre hazırlık yapmak. Destekleme, yetiştirme kurslarımızı gidermeye yönelik program hazırladık. Uzaktan eğitim öğrencileri, okuldan uzaklaşmasın, motivasyonları düşmesin, biz onları eğitimsel olarak meşgul edelim diye yapılıyor. TV ile tam bir eğitim yapmamız söz konusu değil. Fakat tedbir almak zorundayız. Altyapıyı güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceğiz. Çocuklarımızın da psikolojisini düşünerek, aileleri de rahatlatmak için bu kararları alıyoruz. TV'de vereceğimiz eğitim, geçmiş konularla da bağlantılı, yüz yüzeyken verilen eğitimle de bağlantılı olacak" diye konuştu.



PROBLEMİMİZ YOK

Uzaktan Eğitim Sistemi için videolar üretildiğini söyleyen Selçuk, "Veliler çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak, kısa videolar hazırladık. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar haber mecralarında yer alacak. Kamu spotu gibi. TRT'nin altyapısı bizi çok rahatlattı. Velilerimiz hiç merak etmesinler. 23 Mart'a daha çok var" ifadelerini kullandı.



ÖSYM, 9 sınavın tarihini erteledi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Covid-19 önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı. Alınan karar doğrultusunda, 29 Mart'ta yapılması planlanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta, 4 Nisan'da yapılacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 3 Ekim'de gerçekleştirilecek. 12 Nisan'da yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 17 Mayıs'ta, 18 Nisan'daki Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/4) 2 Mayıs'ta, 19 Nisan'daki e-YDS/5 16 Mayıs'ta uygulanacak. 26 Nisan'da yapılacağı duyurulan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) da 20 Eylül'de gerçekleştirilecek. 3 Mayıs'ta yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) 10 Mayıs'ta düzenlenecek. 20 Eylül'deki ALES/2 ise öne çekilerek 16 Ağustos'ta uygulanacak. 16 Mayıs'ta yapılaması planlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG/1) 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.