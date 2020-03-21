Korona kimisini küçülttü kimisini büyüttü

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs (Covid- 19) dünya çapında 10 bine yakın kişinin ölümüne neden olurken, vaka sayısı yüz binleri geçti.

Ülkemizde de 4 kişinin ölümüne neden olan virüs küresel ekonomiyi de vurdu. Virüs nedeniyle bazı sektörler ağır yara alırken, bazı sektörler de daha fazla kazanç elde etmeye başladı. Küresel olarak korona virüs nedeniyle kaybeden ve kazanan sektörlerin başında hijyen ve temizlik malzemeleri gelirken, ABD ve Avrupa ülkelerine 'taharet musluklu' klozet satışları tavan yaptı.

İŞTE KAYBEDENLER



TURİZM VE HAVAYOLU ŞİRKETLER

Virüsten en ağır hasarı havayolu şirketleri aldı. IATA'ya göre, 2020 yılında havacılık sektörünün zararı 113 milyar dolara çıkabilecek. Bu havayolu taşımacılığının yüzde 19 küçülmesi anlamına geliyor. En az zarar ise 63 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Dünya çapında seyahat acentaları, oteller, restoranlar da zor durumda. Uzmanlar, turizm sektörünün 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası en büyük krizi yaşayabileceğini belirtiyor.

FUARLAR BİRBİR İPTAL EDİLİYOR

Dünya çapında fuarcılık sektörünün büyüklüğü 14 milyar euro. Ancak korona virüs nedeniyle şu ana kadar onlarca fuar iptal edildi. Türkiye'de ard arda fuarlar iptal edilirken, İzmir ve Türkiye'nin en büyük mermer fuarı da virüsten nasibini aldı.

EĞLENCE SEKTÖRÜ ZOR DURUMDA

Korona virüs nedeniyle insanlar toplu alanlarda bulunmaktan çekiniyor. Bu nedenle konser, tiyatro ve sinema salonları boş kaldı.

SPOR ETKİNLİKLER

Korona nedeniyle birçok ülkede spor müsabakaları ya ertelendi ya da seyircisiz oynanıyor. Amerikan basketbol ligi NBA maçları belirsiz bir tarihe kadar durduruldu. Ülkemizdeki tüm maçlar belirsiz bir tarihe ertelendi.

RESTORAN VE CATERİNG FİRMALARI

Korona virüsten korunmak için hijyen çok önemli. Bu nedenle insanlar dışarda yemek yemeyi tercih etmiyor. Restoran ve catering firmaları müşterilerinin ortalama yüzde 38 oranında gerilediğini belirtiyor.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Dünyanın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın hisseleri yüzde 17 değer kaybına uğradı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını zaten yüzde sıfırda tutuyor. Türkiye'de ekonomi yönetimi bankacılık sektörüne destek verdi.

TEKSTİL VE OTOMOTİV

Küresel ölçekte ticaret yapan tekstilden otomotive kadar tüm sektörler virüsten olumsuz etkilendi. Dünya ticaret ağının yüzde 90'ı deniz ve okyanuslar üzerinden yapılıyor. Dünyanın en büyük 10 konteynır limanının 7'si Çin'de bulunuyor ve korona nedeniyle sevkiyatlar yapılamıyor.

PETROL ŞİRKETLER

Korona nedeniyle dünyada ham petrol fiyatları hızla değer kaybetti. Ham petrolün varil fiyatı 30 dolara kadar geriledi. Türkiye'de de benzin fiyatları indirildi.



Zor durumda kalan eğlence mekanları ve restoranlar korona virüs kabusunun bir an önce bitmesini bekliyor.



İŞTE KAZANANLAR

DEZENFEKTAN VE HİJYEN ÜRETİCİLER

Korona virüsü nedeniyle en fazla para kazanan sabun, sıvı sabun, kolonya ve benzeri dezenfektan ürünler üreten şirketler oldu. Bu firmalar siparişlere yetişemiyor. Bazı ülkelerde bu ürünler karaborsaya düştü. Türkiye'de gelenek olan kolonyayı fark eden ABD ve Avrupa ürüne akın etti.

MASKE, ELDİVEN, KORUYUCU TULUM

Sağlık görevlileri tulumlar ve elbiseler sayesinde virüsten korunuyor. Halk da maske ve eldiven edinmek için çaba harcıyor. Söz konusu ürünleri üreten şirketlerin borsadaki hisseleri aşırı değer kazandı.

DEZENFEKTAN İLAÇLAMA ŞİRKETLER

İlaçlama şirketleri karlarını artırdı. Market ve eczanelerde dezenfekte satışlarında patlama yaşanıyor. Hatta bunu fırsat bilen oto yıkayıcılar bile pompa satın aldı. Virüs öncesi 25 liradan satılan maskeler 125 liraya yükseldi. Koruyucu maske satışlarında da 10-15 günden beri ciddi bir artış gözlemlendiği belirten eczacı Hüsnü Yurttaş, " Elimizde oldukça satmaya çalışıyoruz" dedi.

ECZANE VE İLAÇ ŞİRKETLER

Virüsün aşısını ya da ilacını bulan şirket büyük paralar kazanacak. Eczaneler önünde uzun kuyruklar oluşurken, ilaç şirketleri de kapasitelerini üst seviyeye çıkardı.

DİJİTAL PLATFORM

Bir çok ülkede milyonluk şehirler karantina altına alındı. Evde kalanlara internet üzerinden video hizmeti sunan Digitürk, Netflix gibi dijital platform şirketlerine talep arttı. Hisse senetleri de borsada değer kazanmaya devam ediyor.

BANYO MALZEMESİ SATIŞLARI

Avrupa ve ABD'de korona virüs paniği nedeniyle 'taharet' musluklu klozet satışları patladı. Bu ülkelerden Türk firmalarına ciddi siparişler geldi. Virüs Batı'da su ile 'taharet' dönemini başlattı.

KINA SATIŞI PATLADI

Koronaya karşı elleri dezenfekte ettiği söylentisi yayılınca, kınaya talep arttı. Aktar ve baharat firmalarında kınaya büyük talep var.

KELLE PAÇACILAR VE KASAPLAR

Prof. Dr. Canan Karatay'ın korona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylemesinin ardından kelle paça çorbasına ilgi arttı. Market ve kasap reyonlarında paça yok satıyor.

GIDA ÜRETİCİLER

İnsanlar virüs yüzünden marketlere akın ediyor. Özellikle makarna ve kuru bakliyat satışları patladı.

OTO KİRALAMA ŞİRKETLER

Toplu taşıma araçlarında yolcu sayısında yüzde 30-40'a varan azalma görülürken, bir çok vatandaş araba kiralamaya yöneldi.



HERKES ALIYOR

ABD ve Avrupa ülkelerinde, Türkiye'de sıkça kullanılan taharet musluklu klozet ve kolonyaya ilgi arttı. İzmir Kemalpaşa'da üretim yapan bir şirketin Dış Ticaret Müdürü Engin Erbay "Son zamanlarda Hollanda, Polonya, ABD, Belçika, Fransa ve Makedonya başta olmak üzere bir çok Avrupa ülkesine taharet musluklu klozet satıyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL