Emeklilere ikramiyeleri erken ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Emeklilere, Ramazan Bayramı için Mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyesini Nisan ayında vereceğiz” dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için Mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin Nisan ayında verileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, Yeni Korona Virüsün Etkileri ile Mücadele Paketi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı. Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı. Emeklilerin aylıklarını Nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni korona virüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.



DESTEKLER SÜRECEK

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için Mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini Nisan ayında vereceğiz" dedi. Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.





1000 LİRALIK DESTEK İÇİN BAŞVURU YAPILMAYACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, halihazırda düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000'er lira nakdi destekten faydalanacağını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımının detaylarını paylaştı.



BU AYIN SONUNDA

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." bilgisini verdi. Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını kaydetti.