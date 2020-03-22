  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de! KDV yüzde 1'e indirildi

Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi 'de! yüzde 1'e indirildi

Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de! KDV yüzde 1'e indirildi

22.03.2020, 09:25

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi () yüzde 1'e indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.

Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de! KDV yüzde 1'e indirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA