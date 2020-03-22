Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de! KDV yüzde 1'e indirildi

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1'e indirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 KDV uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.
Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.
AA
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